Was stürzt uns in Verwirrung?

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Total verwaschen

Großbritannien, lese ich, ist erschüttert: Prinz Charles wurde im Urlaub in zwölf Jahre alten Badehosen gesichtet. Angeblich sehen sie auch schon recht ausgewaschen aus, und für die Boulevardpresse steht nun das baldige Ende der Welt bevor, denn ein Thronfolger, der quasi in Lumpen schwimmen geht, illustriert den Niedergang des einstigen Imperiums dramatischer als die hochfrequent eintreffenden Hiobsbotschaften von Theresa Mays Watschentänzen in Brüssel.



Andererseits: Prinz Charles hat schon damit angegeben, dass das betagteste Jackett in seinem Kasten von 1969 stammt. Gerade sehr reiche Menschen renommieren ja immer gerne mit den alten Fetzen, die sie am Leibe tragen, vermutlich als Distinktionsmerkmal gegenüber uns Normalbürgern, die wir unsere minderwertige Mode nach ein paar Monaten aussortierreif ramponiert haben (wohl auch, weil wir im neuen Büropulli den Hund schamponieren und das Zwiebelbeet umgraben).



Nun stellt sich heraus, dass die Textilindustrie mehr zum Klimawandel beiträgt als der internationale Flug- und Schiffsverkehr zusammen; und was uns unsere Eltern schon immer hinterhergesempert haben, nämlich dass wir auf unsere schönen Sachen aufpassen sollen, trägt nun zur Weltrettung bei. Da machen wir natürlich mit. Aber nur, solange keiner von uns erwartet, dass uns unsere zwölf Jahre alten Badesachen noch passen.