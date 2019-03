Facebook

Unlängst fiel mir das Buch „Lob ist ein Grundnahrungsmittel“ von Karl Leger in die Hände. Darin schildert der Autor, wie wichtig Lob und Anerkennung für ein gedeihliches Zusammenleben sind: in der Familie, in der Partnerschaft, im Beruf. Anhand von Beispielen wird aufgezeigt, in welchem Maß Lob beflügelt und Kritik hemmt. Warum fällt es uns oft so schwer, die Leistung eines anderen anzuerkennen? Es bedarf so wenig und bewirkt so viel. Ein zustimmendes Lächeln, eine kleine Geste, ein Kompliment, ein Zuspruch, ein gutes Wort. Von Franz Nabl, dem großen steirischen Dichter, gibt es die schönen Zeilen: „Versäumst du es, dies gute Wort zu sagen, / dann wächst es an zur ungeheuren Last, / und lebenslange musst du daran tragen, / dass du es einmal nicht gesprochen hast.“



Mit jedem Jahr, das ich älter werde, wiegen jene Augenblicke schwerer, in denen ich etwas unterlassen habe; statt das Gespräch mit dem Vater fortzuführen, bin ich als junger Student ins andere Zimmer gegangen, um nur ja nicht die neuesten Nachrichten in der „Zeit im Bild“ zu versäumen. Ich habe keine Erinnerung mehr daran, welche „News“ zu sehen waren, das Bild des alten Vaters, der allein in seinem Lehnstuhl zurückbleibt, ist unauslöschlich. Gerne würde ich das Rad der Zeit zurückdrehen und ihm sagen können, wie schön für mich die (seltenen) Momente unserer Zweisamkeit waren und wiesehr er mir ein Vorbild war und noch immer ist.