Ewige Zeiten war jeder Besuch in Amsterdam vom Fluidum des Ruchlosen umspielt. Die beiden Stadt-Sensationen waren der lässige Umgang mit andernorts illegalen Rauchwaren sowie das Rotlichtviertel, in dem die Sexarbeiterinnen in der Auslage zu begaffen waren. Wenn man nur kurz darüber nachdenkt, ein unwürdiges Schauspiel, dessen einziger Vorteil es ist, dass man sich damit nicht der in diesem Bereich normalerweise herrschenden Doppelmoral unterwirft.



Nun reicht es den Stadtvätern aber: Aber nicht der Prostitution, sondern deren touristischer Ausschlachtung geht es an den Kragen. In den Niederlanden war man halt immer schon liberaler. Vizebürgermeister Udo Kock zeigt Härte und verlautbarte, dass es nicht zeitgemäß sei, „Sexarbeiter als Touristenattraktion zu behandeln“. Führungen sind ab 2020 untersagt und Touristen müssen sich dann Bienen und Tulpen ansehen, um die Fantasie in Schwung zu bringen.