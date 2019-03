Facebook

Wenn Theresa May am Beginn des EU-Gipfels vor den anderen Staats- und Regierungschefs spricht, wenn sie um Zustimmung für eine Verschiebung des Austrittstermins bittet und wenn ihre Amtskollegen dann auf ihren Bedingungen beharren – mit welchem Gefühl tut sie das? Ist sie auch eine „Eiserne Lady“, wie einst ihre Vorvorgängerin Margaret Thatcher genannt wurde, ist sie wirklich die zähe Kämpferin, die sich niemals von ihrem Weg abbringen lässt, in der Überzeugung, das Richtige zu tun? Oder spürt sie – die vor ihrem Amtsantritt für den Verbleib des Vereinigten Königreichs in der EU war – tief in ihrem Inneren einen nagenden Zweifel?