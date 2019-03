Facebook

Heute jährt sich der Ausbruch des syrischen Bürgerkriegs zum achten Mal – und der Flüchtlingspakt der Europäischen Union mit der Türkei feiert seinen dritten Geburtstag. Beides kein Grund zum Feiern. Ersteres erklärt sich von selbst. Auch wenn das letzte Versteck der Terrormiliz IS in diesen Tagen vor dem Fall steht, ist die Bilanz der blanke Horror. 560.000 Menschen kamen ums Leben, 223.000 waren Zivilisten. 11,7 Millionen Syrer sind auf humanitäre Hilfe angewiesen, 5,7 Millionen sind ins Ausland geflüchtet und weitere 6,2 Millionen sind innerhalb des Landes vertrieben. 300 Mal sollen die Truppen von Machthaber Baschar al-Assad Giftgas eingesetzt haben, 92 Prozent aller Toten resultieren aus den militärischen Maßnahmen der offiziellen Armee. Doch bei allem Horror sitzt der Diktator dank der Unterstützung seiner beiden Verbündeten Russland und Iran fester denn je im Amt. Was als friedlicher Protest begann und sich zum Krieg auswuchs, endete als erfolglose Revolution. Assad hat gemeinsam mit Moskau und Teheran nicht nur die Islamisten zurückgedrängt, sondern auch seine Opposition vernichtet. Syrien – einst ein respektabler Musterstaat in der Region und ein multikulturelles Mosaik – ist völlig zerstört und ohne Hoffnung. Und die Europäische Union? Die hielt still.