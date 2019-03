Soll wieder umziehen"Bringt mich zurück ins Eis, aber pronto", dürfte Ötzi bald sagen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sein beharrliches Schweigen spricht Bände, zur Ruhe kommt er trotzdem nicht: Ötzi (also nicht jener mit der alpinweißen Haube, sondern der aus dem Eis) soll umziehen bzw. weitergereicht werden. Der 5000 Jahre alte Gletschermann könnte auf Herbergssuche gehen, weil das Archäologiemuseum in Bozen zu klein wurde.



Fortan soll die profitable Mumie – ohne selbst gefragt zu werden – im Rahmen eines Riesenkomplexes in einer Glaskuppel ausgestellt werden. Neben Restaurant, Konzertarena und Seilbahn (Spielcasino und Indoor-Rutsche würden noch fehlen). Die Bozener Innenstadt-Kaufleute ihrerseits wollen den Gefriergetrockneten nicht hergeben, weil sonst ihre Geschäfte einbrächen.



Könnte Ötzi sprechen, würde er wissen lassen: A) Bringt mich zurück ins Eis, pronto! B) Ihr seid wohl selbst nicht mehr ganz frisch! C) Ich komme aus einer nicht-kommerziellen Epoche, euer Zirkus lässt mich kalt. D) Ich weiß, warum ihr mir seit dem Neolithikum so gar nicht abgegangen seid.