Irgendwann, wenn man gar nichts mehr zum Reden weiß, redet man übers Wetter. Weil das den meisten eh klar ist, ist die Kommunikationskrücke in Verruf geraten und als Kolumnenthema denkbar ungeeignet. (Abgesehen davon, dass der Espresso streng genommen keine Kolumne ist, sondern, wenn überhaupt, ein Podest. Schlagen Sie das ruhig auf Wikipedia nach.)

Doch diesmal muss es sein. Ungeachtet des Umstands, dass man seit Wochen den Frühling herbeischreibt, kommt zum Wochenanfang der Spätwinter zum Stelldichein. Wetterberichte unken etwas von Regen und 5 Grad Höchsttemperatur. Wobei es egal ist, ob das jetzt im Mittel liegt, oder für die Jahreszeit völlig normal ist. Solche Weisheiten sollen die Meteorologen für sich behalten. Wer mit klammen Fingern und Schnupfennase durch den Tag bibbert, ist nicht mehr empfänglich für derlei unangebrachte Objektivität. Also bitte, lieber Petrus. Es wäre an der Zeit. Danke.