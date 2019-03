Facebook

Ob er eine schwere Kindheit hatte, wurde Arik Brauer in der Presse zu seinem 90. Geburtstag gefragt. Nein, antwortete er, seine Kindheit sei wunderbar gewesen. „Wir lebten in einer Zimmer-Küche-Wohnung. So was gilt heute als tiefes Elend.“ Und er meinte, wer die Dreißigerjahre erlebt habe, wisse, „in welch ungeheurem Reichtum heute auch die Armen leben“. Arm sei heute jemand, wenn er sein Benzin nicht zahlen könne.