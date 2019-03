Facebook

Beim Gin-Workshop

Barbara nimmt mich mit auf einen Ausflug; ihre Freundin Susi macht jetzt Gin und zeigt ihn zum ersten Mal her. Bei dieser Gelegenheit findet auch ein Gin-Workshop statt, und gerade in Zeiten, da alle sich ständig in allem auskennen müssen, ist die Szenerie berückend: 15 von Gläsern voll Wacholder, Koriander, Kolanüssen, Himbeerpulver, Zitronen, Ingwer, Schlehen etc. umringte Ahnungslose versuchen, eine Gewürzmischung für ein alkoholisches Getränk herzustellen.