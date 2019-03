Facebook

Heute auf ORF eins um 20.15 Uhr: "Dirty Hanno: Umweltsünder wider Willen" © ORF

Diese Frau hat Generationen von Männern ganz wuschig gemacht, wenn sie zärtlich, aber bestimmt ins Mikro gehaucht hat: „So, lieber Jens, jetzt musst du dich entscheiden: Wer soll denn nun dein Herzblatt sein?“ Dann fasste sie die Antworten der potenziell baldigen Ex-Singles zusammen, definierte Mauerblümchen, Abenteuerlustige und Spaßbremsen. In einer Zeit ohne Tinder, Grindr & Co, als sich TV-Sender sozusagen persönlich ums Liebesleben ihrer Zuschauerinnen und Zuschauer kümmerten, war die „Herzblatt“-Susi wie eine Jugendfreundin und Vertraute. Eine emotionale Stimme, ein Ohrenschmaus. Mit dem „Herzblatt“-Ende sprach

Susanne Müller Werbung, TV-Beiträge, Navigationssysteme ein und ist seit 2016 Stationvoice – auch das gab es damals noch nicht – bei Sat.1 Gold. Nun feiert ihre Stimme an der Seite von „Dirty Hanno“ Settele ein Comeback. Sie flüstert ihm im Alltag ins Gewissen.