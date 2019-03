Facebook

Sollten Sie heute um 13.59 Uhr nichts Besseres zu tun haben, dann schneiden Sie doch einfach eine kreisrunde Torte an. Sie befinden sich weltweit in bester Gesellschaft: Zahlreiche Mathematiker feiern am heutigen Pi-Tag die Kreiszahl. Datum und Uhrzeit sind genau berechnet: Im Amerikanischen schreibt sich das heutige Datum 3/14, was den ersten drei Stellen von Pi entspricht. Danach folgen die drei Stellen 159, also 1.59 Uhr nachmittags.