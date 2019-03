Facebook

Theresa May im Unterhaus: gescheitert © APA/AFP/JESSICA TAYLOR

Theresa May sprach mit heiserer Stimme im Unterhaus, versuchte die Abgeordneten schon wieder zu überzeugen. Ein letztes Mal war sie in der Nacht auf gestern zu Verhandlungen mit der EU in Straßburg gewesen, hatte zur Geisterstunde neben Kommissionschef Jean-Claude Juncker von einem „Durchbruch“ gesprochen, weil es gelungen sei, weitere rechtsverbindliche Details in der politischen Erklärung zum Brexit-Vertrag zu verhandeln. Dazu soll noch ein Schiedsgericht für den Streitfall kommen, damit die Briten nicht das Gefühl haben, unter das Joch des Europäischen Gerichtshofs zu geraten.