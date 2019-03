Facebook

Kurz und bündig hat der Landtag gestern zwei Beschlüsse gefasst: So dürfen Ehrenzeichen „für Verdienste auf dem Gebiete des Feuerwehr- und Rettungswesens“ nur mehr „in einem feierlichen und würdevollen Rahmen“ verliehen werden. Das gilt auch für künftige Verleihungen der Katastrophenhilfe-Medaille.



Natürlich werden die Leistungen der Ausgezeichneten weder im Landtag noch an dieser Stelle infrage gestellt. Sehr wohl hätte man sich die Frage stellen dürfen: Was war falsch an der „Überreichung von einer beliebigen Person an einem beliebigen Ort“? Wurden verdiente Floriani am Raststätten-Klo geehrt? Von Brandstiftern?