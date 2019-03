Facebook

Die Natur putzt sich heraus. Erste Kollektions-Präsentationen verliefen verheißungsvoll. Arm dran sind jetzt jene Menschen, die an Dendrophobie leiden. Das ist eine ausgeprägte Angst vor Bäumen – und damit spaßt man nicht. Mitunter können gedruckte Ratgeber Abhilfe schaffen, die schießen ja wie im Wildwuchs aus den Regalen. Allein: Mehrfachphobien sind möglich, es ist also nicht auszuschließen, dass sich zur Baumfurcht auch die Bibliophobie gesellt. Also die Angst vor Büchern, aber auch vor Orten, die mit Büchern in Verbindung stehen könnten.