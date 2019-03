Facebook

Vorsicht, Leichtgewichte, es könnte Sie glatt umhauen: Die Sachbuch-Bestsellerlisten haben offenbar nur ein Thema – Fasten, Intervallfasten, Abnehmen. Ist schon komisch, was der Mensch für eine schräge Spezies ist: Permanent hechelt er irgendwelchen Dingen hinterher und nimmt trotzdem nicht ab. Irgendetwas ist da in der Evolution offenbar schief gelaufen: Löwen werfen sich zwischen zwei Schläfchen eine Antilope nach der anderen in den Rachen und bleiben trotzdem schlank.



Aber manchmal kommt es doch vor, dass man den Zweibeiner als Intelligenzbestie bezeichnen darf: Der einzige Stoffwechsel, der beim Menschen wirklich vorbildlich funktioniert, ist, wenn der Frühling kommt: Kaum übersteigt die Temperatur die 10-Grad-Marke, wechselt er umgehend in den Sommermodus und lässt die Hüllen fallen. Ausnahmsweise ist das auch schlau, denn wer weniger Kleidung anhat, der kann den Gürtel leicht enger schnallen.