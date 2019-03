Facebook

Zeitenwende in der Evangelischen Kirche in Österreich: Nach monatelangem Ringen hat man den Weg frei gemacht für die Trauung homosexueller Paare. Wegen des Widerstands einiger Gemeinden wurde der Beschluss mehrfach verschoben, die gestrige Synode endete denn auch nicht am frühen Nachmittag, sondern erst in den Abendstunden.