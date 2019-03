Qualitätsprobleme am LKH-Uniklinikum Graz Die Vorwürfe der Patientenanwältin müssen geklärt werden

Qualitätsprobleme am LKH-Uniklinikum Graz

Die Patientenanwältin Renate Skledar erhebt in einem internen Schreiben Vorwürfe gegen die Herzchirurgie am LKH-Uniklinikum Graz – und alarmiert aufgrund „vermuteter Qualitätsprobleme“ das Gesundheitsministerium.

Unter diesem Druck, der sich in den letzten Tagen aufbaute, entschloss sich die Herzchirurgie zu einer „freiwilligen Überprüfung“.