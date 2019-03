Die Ukraine will zu einer liberalen Demokratie werden und dazu gehört Pressefreiheit. Sie bringt auch schmerzvolle Berichte. Die gilt es auszuhalten – selbst in schwierigen Zeiten.

Das Diktum, die Wahrheit sei das erste Opfer jedes Krieges, wird Hiram Johnson zugeschrieben. Der Republikaner soll es zum Ende des Ersten Weltkrieges im US-Senat gesagt haben. Er stand für Isolationismus (wie Trump) und verweigerte die Ratifizierung des von Präsident Wilson initiierten Völkerbundes – der als Antwort auf die barbarischen Schrecken der Weltkatastrophe gedacht war. Sein Herz versagte 78-jährig an jenem 8. August 1945, an dem die USA die erste Atombombe zündeten.

Ob die These über die Wahrheit wahrhaft dem Sprecher zugesprochen werden kann, ist nicht mehr festzustellen. Journalistenweisheit ist sie dennoch – dabei wäre Folgendes treffender: „Zu den Katastrophen des Krieges zählt die Verminderung der Liebe zur Wahrheit durch jene Unwahrheiten, die das Interesse diktiert und die Leichtgläubigkeit ermutigt.“ Der britische Autor Samuel Johnson formulierte das während des Siebenjährigen Krieges 1758.