Was den gestrigen Frauentag auszeichnet? Ideologisches Kettenrasseln. Selbst wenn die große Frauenrechtlerin Simone de Beauvoir bereits vor 50 Jahren glaubte, über Feminismus sei „genug Tinte geflossen“, das sei abgeschlossen. Nichts ist abgeschlossen. Die SPÖ-Frauenvorsitzende ortet gerade einen neuen „schwarz-blauen Angriff auf Frauen“. Das Sozialministerium treibe Frauen in die „Teilzeitfalle“ und somit verstärkt in die Abhängigkeit der Männer. Grund der Alarmrufe sind Zielvorgaben an das AMS, nach denen „echte Wahlfreiheit“ und qualifizierte Teilzeitjobs geschaffen werden sollen. Ob die Sozialministerin in die Teilzeitfalle locken möchte? Als ob Frauen nicht wüssten, was bei Teilzeit auf dem Gehaltszettel steht. Da kämpft Kopf gegen Herz und den Wunsch, nicht nur abends beim Kind zu sein. Eine Juristin erklärte gestern im ORF, wie lange sie 20 Stunden in der Woche arbeiten möchte: „Bis Georg mich weniger braucht.“