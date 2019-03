Facebook

Es war in Kamerun. Ich stand außerhalb eines eingezäunten Affengeheges. Ein großer Schimpanse stolzierte vor mir auf und ab; immer wieder blickte er mich an, was er sah, schien ihm nicht zu gefallen.



„Geben Sie acht“, mahnte mein Guide, „der ist ein ziemlich böser Kerl.“ Und kaum hatte er das gesagt, schnappte sich der Affe einen riesigen Stein und schmetterte ihn über den Zaun. Wohl nur, weil gewarnt, konnte ich ausweichen.



Diese kleine Szene zersetzte mein ohnehin schon verblasstes Bild vom drolligen Schimpansen vollkommen.



Nein, Schimpansen sind nicht von Grund auf lieb. Dank der Forschungen von Jane Goodall und ein paar anderen wissen wir, dass sich unser genetisch nächster Verwandter ziemlich ähnlich benimmt wie wir.



Schimpansen töten. Auch andere Schimpansen. Goodall hat sogar eine Verabredung zum Meuchelmord beobachtet. Und im berühmten Schimpansenkrieg von Gombe löschte ein Rudel ein anderes aus.



Die Gruppen leben in strengem Patriarchat, Verfehlungen, insbesondere von Weibchen, werden drakonisch und oft sehr grausam bestraft. Und das, was früher in Zirkus und Fernsehen als breites Grinsen gezeigt wurde, ist in Wahrheit ein Ausdruck von rasender Wut. – So kann man sich irren.



Die wiederum nächsten, etwas zierlicheren Verwandten der Schimpansen, die Bonobos, sind von ganz anderer Art. Kleine Konflikte tragen sie durch harmlose Balgereien, aber vor allem durch Sex, manchmal mit Oralverkehr, aus. Dieser geht permanent vonstatten, aber „eher beiläufig und entspannt“, wie der Bonobo-Forscher Frans de Waal betont. Und sie teilen oft ihr Essen miteinander.



Im Gegensatz zu den Schimpansen leben die Bonobos in einem Matriarchat. – Das sagt viel über Männer aus.