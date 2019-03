Facebook

Alles wurde besser

Die Natur erwacht: In der Küche halten die ersten Ameisen Nachschau, was es in der Obstschale Neues gibt, und vor dem Schlafzimmerfenster poussieren die Spatzen fast so lautstark wie frisch verliebte Teenager vor der Kellerdisco, und zwar pünktlich ab halb fünf Uhr früh.



Andere Frühlingsboten machen mir größere Sorgen: In Modemagazinen liest man, dass demnächst die triumphale Rückkehr der Siebzigerjahre bevorsteht, und das erweckt nicht nur die Angst vor einer Frühjahrsmode in Senfgelb und Altrosa, sondern auch tief sitzende Traumata aus der Jugend.