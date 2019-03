Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nach einer Allensbach-Studie ist mehr als die Hälfte der Eltern von Kindern bis zu sechs Jahren der Meinung, dass sich die Mutter vorwiegend um die Betreuung der Kinder und der Vater um die Berufsarbeit kümmern sollte. Viele junge Frauen wollen nach der Geburt eines Kindes demnach gar nicht so dringend emanzipiert leben und sofort wieder Vollzeit arbeiten, um nur ja keine finanziellen Einbußen, verminderte Karrierechancen und niedere Pensionen hinnehmen zu müssen. Die meisten von ihnen fügen sich aus freien Stücken in die traditionelle Rolle der Zuverdienerin im Teilzeitjob.



Wenn über Frauen, die Mütter werden, diskutiert wird, geht es stets darum, was sie verlieren, und nur ganz selten darum, was sie gewinnen. Die Statistiken sagen immer nur aus, wie viel wir pro Kopf an Autos und Waschmaschinen, an Handys und Fernsehern haben, und wie ungerecht materieller Reichtum verteilt ist. Was wir eigentlich pro Herz besitzen – darüber gibt es keine Zahlen.