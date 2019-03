Facebook

In den USA gehen Frauen wieder verstärkt für ihre Rechte auf die Straße © APA/AFP/DAVID MCNEW

Ach, es geht einem das Herz auf, wenn man sieht, wie treuherzig sich die heimischen Parteien um den Weltfrauentag weiblicher Anliegen annehmen: Die ÖVP will dieser Tage Altersarmut vermeiden helfen und die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen weiter stärken. Die SPÖ fordert Lohntransparenzgesetz, Rechtsanspruch auf den Papamonat sowie mehr Geld für den Gewaltschutz. Die Grünen wünschen sich gelebte Chancengleichheit, Gleichberechtigung und Wahlfreiheit. Die Neos wollen verbesserte Kinderbetreuung und eine attraktivere Väterkarenz. Die Liste Jetzt will Unterhaltssicherung für Alleinerziehende, und geht es nach der FPÖ, „soll mehr auf das Erreichte geblickt werden, anstatt ausschließlich Missstände aufzuzeigen“. So viel guter Wille! Schön! Und am Stuhleck ist auch noch Ladies-Tag, da zahlen Frauen für den Ski-Tagespass um 6,70 Euro weniger. Der gilt aber natürlich nur heute. Ganz so wie das Interesse der Parteien an den Frauen.