Schutzzone im Metahofpark © APA/PETER KOLB

Da haben die neuen Grazer Schutzzonen schon etwas ins Rollen gebracht. Mittwochnachmittag fuhr ein Großaufgebot an Polizisten in den Volksgarten und den angrenzenden Metahofpark ein. Am Ende des Tages wurde abgerechnet: 45 Personen dürfen vorerst nicht mehr in den Parks auftauchen, wollen sie nicht eine 500-Euro-Strafe riskieren.