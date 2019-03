Facebook

Brexit! Oh the Horror! Das aschfahle Schreckensgespenst geht weiter in Britannia um. Da ist optimale Veranlagung noch vorhandener Vermögenswerte gefragt.



Jetzt ist laut "Luxus-Investment-Index" klar, was auf dem verschrobenen Eiland seit 2009 das beste Investment war: Scotch Whiskey! Insgesamt spielten die richtigen Flaschen aus den richtigen Destillerien auf zehn Jahre betrachtet sagenhafte 582 (!) Prozent Gewinn ein.



Whiskey, dieses bernsteinfarbene Feuerwasser, mit dem die Schotten versuchen, sich ihr "Wetter" schön zu trinken (dabei ist es eigentlich immer schön – außer an Tagen mit einem "day" am Ende) kann statt epochalem Kater also auch Pfund einbringen. Wichtig bei diesem Investment ist es, die Flasche möglichst ungeöffnet zu belassen. Rendite und Leber danken.



Eine historische Bouteille wurde zuletzt für 1,2 Millionen Pfund verkauft – ob man hierzulande mit gut eingelagertem Latschengeist ähnliche Renditen lukrieren kann, bleibt abzuwarten.