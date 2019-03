Facebook

Wer gedacht hat, die Koalition würde sich durch die massiven Einwände von Verfassungsexperten vom Projekt der Sicherungshaft abbringen lassen, muss sich Naivität vorwerfen lassen. Für die FPÖ ist der Mord in Dornbirn ein willkommener Anlass, um eine härtere Gangart in der Asylfrage einzufordern. Verschärfungen der Ausländergesetze gehören zur blauen DNA wie das Riesenrad zu Wien, beim gestrigen Aschermittwoch in Ried erntete Strache bei Ausländerthemen den größten Applaus. Und die ÖVP zieht mit, aus Koalitionsräson, vielleicht, um sich nicht auseinanderdividieren zu lassen, womöglich aus populistischen Erwägungen.