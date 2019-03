Facebook

Heute ist es also so weit. Nach einem Schulversuch von mehr als zwei Jahrzehnten wird im Ministerrat grünes Licht für einen verpflichtenden Ethikunterricht in der Oberstufe gegeben. Die Nachdenkzeit von mehr als 20 Jahren ist bemerkenswert. Und sie ist angesichts der Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler befremdend. Immerhin haben sich bereits vor Jahren in einer Umfrage mehr als 80 Prozent der Schüler für einen Ethik- und Religionsunterricht ausgesprochen. Da wurden somit längst Jesus, Mohammed oder Grenzfragen des Lebens dem Kaffeehaus vorgezogen. Jenem viel zitierten Kaffeehaus, in das sich jene zurückziehen konnten, die sich mit 14 Jahren auch ohne Einverständnis der Eltern vom Religionsunterricht abmelden konnten. Mit dem Ergebnis der Umfrage erübrigt sich auch der offensichtlich beruhigend gemeinte Hinweis des Bildungsministers, es handle sich beim Ethikunterricht um keinen „Strafunterricht“ anstelle der bisherigen Freistunde.



Wer könnte auch einen Gegenstand als Bestrafung sehen, in dem über den Sinn des Lebens, die Grundbotschaften der Weltreligionen, Toleranz oder den Appell im Alten Testament „Was dir selbst verhasst ist, das mute auch einem anderen nicht zu“ gesprochen und diskutiert wird. Oder über das ethische Dilemma am Lebensende zwischen Lebensschutz und selbstbestimmtem Sterben. Fragen, die mit immer größerer Vehemenz gestellt werden und auf die es nicht jene einfachen Antworten gibt, die Sterbehilfe-Aktivisten und auch ihre Gegner gerne geben.



Bleibt die Kritik der Oppositionsparteien und der Industriellenvereinigung, die in dem neuen Fach eine „Diskriminierung“ orten und einen Ethikunterricht für alle anstatt eines Entweder-oder fordern. Da werde jetzt „von der Daham-statt-Islam-Partei der islamische Religionsunterricht ab dem Schuljahr 2020 als die einzige schulische Wertevermittlungsquelle für muslimische Schüler gesetzlich verankert“, sorgt sich bereits die Initiative „Religion ist Privatsache“.



Ein Vorwurf, der ins Leere zielt, weil es jedem freisteht, sich vom Religionsunterricht abzumelden und den Ethikunterricht zu besuchen. Aber auch deshalb, weil im Religionsunterricht ebenso ethische Themen behandelt werden. Was Kritiker wünschen, ist aber eine „neutrale Wertevermittlung“. Als ob es diese je geben könnte. Es geht aber manchen wohl auch darum, Glauben, Kreuz, Religionen aus Schulen völlig zu verbannen. Manches spricht auf den ersten Blick dafür. Wie problematische Islam-Religionslehrer, die die Demokratie ablehnen. Und auf den zweiten Blick dagegen, weil der Religionsunterricht dann in unkontrollierte Hinterhöfe verlagert würde.



Religion ist Privatsache? Das ist sie nie. Sie ist nicht Privatsache, weil sie Menschen und damit die Gesellschaft, ihre Werte und den Staat beeinflusst. Wer sie zur Privatsache erklärt, schwimmt auf der Oberfläche dahin. Aber oft ist bekanntlich die Oberfläche auch der Inhalt.