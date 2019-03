Facebook

Die FPÖ, traditionell stark bei Rauchstubenthemen, als saisonaler Themenresteverwerter: NR-Abgeordneter Volker Reifenberger plädiert für Spielzeugwaffen im Kinderfasching und kontert die Kritik der (SPÖ-nahen) Kinderfreunde, die die Symbolik hier nicht so gut finden.



Reifenberger, selbst offenbar schon sehr lange dabei, lässt wissen, dass Spielzeugwaffen "seit Bestehen der Menschheitsgeschichte fixer Bestandteil des kindlichen Spiels" seien. Messerscharfe Expertise: "Ohne" würden Kostüme wie Cowboy/Indianer, Pirat oder Polizist "einfach keinen Sinn machen".



In der Tat – ein stumpfes Plastikschwert dürfte noch kein Kind zum Jugendstraftäter werden lassen. Das in dieser Welt zu präsente Thema Gewalt mit dem Nachwuchs gewissenhaft zu besprechen, dürfte aber sehr wohl ratsam sein. Ist der Fasching vorbei, wird es z. B. weiter fatale Fälle von Schulmobbing geben.