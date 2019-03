Facebook

"Nicht mehr willkommen“ – so beschreibt ein deutscher Auslandskorrespondent in der Türkei seine Gefühle, seit bekannt wurde, dass drei seiner Kollegen die journalistische Akkreditierung von höchster Stelle offiziell verweigert wurde und sie damit das Land umgehend verlassen müssen oder nicht mehr dort arbeiten können. Am Freitag erhielten die Türkei-Korrespondenten Jörg Brase (ZDF), Thomas Seibert („Tagesspiegel“) und der NDR-Filmemacher Halil Gülbeyaz eine E-Mail des Presseamtes in Ankara mit identischem Wortlaut: „Liebes Pressemitglied, Ihr Antrag für die Verlängerung der Pressekarte wurde abgelehnt.“