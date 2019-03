Facebook

Wer den Schaden hat, der hat Gernot Kulis. Und so nahm sich der Ö3-Komödiant dem Doping-Skandal an und witzelte vor sich hin: „Österreich will rigoros vorgehen und jeden Zusammenhang mit Doping bekämpfen. Sogar Präsident Schröcksnadel nennt sich in Zukunft nur noch Peter Schröcks.“