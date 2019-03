Facebook

Als lebenslanger Arachnophob der höchsten Stufe sind das Meldungen, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen. Eine eher große Vogelspinne ist im Regenwald Perus beobachtet worden, wie sie eine Ratte erbeutet. Minutenlang hält der Achtbeiner den Nager am Nacken, bevor er bemerkt, dass er von Forschern gefilmt wird und sich mit seinem Opfer ins Unterholz verzieht. „Wir konnten nicht wirklich glauben, was wir da sahen“, wird Biologe Michael Grundler zitiert.