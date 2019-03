Facebook

Haben Sie sich über etwas aufgeregt? Über ihren unmöglichen Chef, die lauten Nachbarn oder über den Radfahrer, der Sie geschnitten hat? Und, hat es etwas gebracht? Manchmal tut es gut innezuhalten. Nur kurz. Zu überlegen, nachzudenken, zu reflektieren. Wir sind in so einer Erregungsspirale gefangen, dass wir oft das Leben und seine schönsten Momente verpassen.



Am LKH-Uniklinikum Graz hat ein Ärzte- und Pflegeteam einer 34-jährigen Steirerin das Leben gerettet: Ihre Leber, die von Zysten durchsetzt war, wog nach einem jahrelangen Leidensweg 17,5 Kilogramm. Die verlorene Lebensqualität, die Angst, die Ungewissheit, die die Patientin hatte. Unvorstellbar.

Und dann sieht man die Steirerin, gesund, inmitten ihrer stolzen Ärzte und den Pflegekräften. Alle sind glücklich, dass sie diesem dunklen Kapitel mit einer gelungenen Operation und einer Transplantation ein gutes Ende setzen konnten. Man muss Danke sagen.



Wenn sie sich heute wieder ärgern, könnten Sie ja einmal an diese Geschichte denken. Und hinterfragen, ob es das noch wert ist, sich mit den ganzen Kleinigkeiten im Alltag aufzureiben, die man eh nicht ändern kann. Sie kennen die Antwort. Es geht nur darum, sie zu hören.