Ihre Anwesenheit macht die Gegenwart des Frühlings erst amtlich: egal ob zartrosa, creme, sonnengelb oder kräftiges Pink. Ranunkelblütenblätter sind radiärsymmerisch aufgebaut– deswegen schaut schon eine einzelne dieser allerschönsten Schnittblumen aus wie ein ganzes Bouquet. Stecken mehrere ihre gefransten Blütenköpfe zusammen, demonstrieren sie den

Begriff Anmut neu.

Auch wenn Rananculus asiaticus Asiatischer Hanhenfuß genannt wird – was eine gemeine Unterbewertung ihrer zeitlosen Noblesse ist. Aber: Weil sich der Frühling gerade ein bisschen an die Öffentlichkeit wagt – wir freuen uns schon auf die neue Open-Air-

Saison mit den lieben alten Bekannten Augentrost, Bombardierkäfer, Eselsohr, Fetthenne, Mannstreu, Teufelskralle, Rühr-mich-nicht-an, Ziegenbart oder Warzenbeißer. Kennen Sie nicht? Sind allesamt mindestens so anmutig und originell wie ihr Name, versprochen!