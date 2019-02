Facebook

Früher habe die Kunst noch aufgeregt, heißt es. Heute schaffe sie das nicht mehr, heißt es. Von wegen: In Spanien herrscht große Aufregung wegen einer Skulptur, die der Starkünstler Santiago Sierra mit dem Kollegen Eugenio Merino geschaffen hat. Die vier Meter hohe Statue, eine sehr realistische Darstellung von König Felipe VI., hat an sich nichts Skandalöses. Der ernst, aber nicht unfreundlich dreinschauende spanische König, in Anzug in Krawatte. Sonst nichts. Erst der Kontext sorgt für die Brisanz. Die Künstler imitierten die Optik der Statuen, die beim traditionellen Frühlingsfest in Valencia abgebrannt werden.