Assistenzsysteme in Lkw

Vor wenigen Wochen in Wien: Ein neunjähriger Bub wird von einem an einer Kreuzung abbiegenden Lkw erfasst und getötet. Eine öffentliche Diskussion um den verpflichtenden Einbau von Abbiegeassistenten in Lkw-Cockpits beginnt, die Politik greift das Thema auf. Letztlich befindet der Verkehrsminister: Die Technik sei noch nicht ganz ausgereift, außerdem könne man einer einheitlichen EU-Regelung nicht vorgreifen.