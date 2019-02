Facebook

Der Karfreitag wird also von einem (erwünschten) Feiertag für alle zu einem Feiertag für niemanden. Zur Erinnerung: Es ist der Tag, ohne den sich Ostern, das höchste Christenfest, nicht denken lässt. „Ohne Verlassenheitsschrei keine Erlösung“, schreibt der katholische Theologe Jan-Heiner Tück, vielleicht der klügste Dogmatiker, den die größere der beiden christlichen Kirchen vorzuweisen hat. Es geht also nicht um ein sektiererisches Privileg der Evangelischen. Sie haben nur als historischen Sühneakt irgendwann in den Fünfzigern das Recht zugesprochen bekommen, den identitätsstiftenden Karfreitag als Feiertag stellvertretend für beide Kirchen hochzuhalten. Er berührt selbstverständlich den Glaubenskern beider Geschwister. Diesen Karfreitag hat jetzt die Regierung, wo der eine Teil auf der Wahlkampfbühne nach der John Otti Band mit dem Holzkreuz wachelt und der andere trotzig das Christlich-Soziale reklamiert, zu einem Multiple Choice-Tag niederprivatisiert: Wer will, kann, wenn er rechtzeitig schaut, dass er darf.