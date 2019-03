''A so a Schaß''Deutsche können noch etwas von uns lernen - in "Schimpfwörkshops".

Facebook

Eine Burgenländerin bietet in Frankfurt "Schimpfwörkshops" an. Damit will sie unseren deutschen Nachbarn, die bekanntlich zahlreich zu uns strömen, um hier zu leben/studieren/arbeiten, alle Finessen des gekonnten österreichischen Ankeifens näher bringen.



Der Titel des Seminars ("Scheiß di ned an, nimms entspannt!") verspricht Großes. Für 59 Euro kann man gepflegtes Granteln, Pöbeln und Schimpfen in Rot-weiß-Rot erlernen – wobei hier einige der Grundidiome besonders wichtig sind: "(A so a) Schaß" passt fast immer.



Es geht auch anders. Wir sind nicht nur Mozartkugeln, Lipizzaner oder von Maderln und Rehlein grölenden Volksrockerundroller mit kariertem Schnäuztücherl um den Bizeps. Die in der Lehrveranstaltung verdattert gestellte Frage "Muss ich dann jemand anderen beleidigen?" zielt am Kern der Sache vorbei.



Wien will sich Gerüchten zufolge das "Oida", ohne das das öffentliche Leben zusammenbrechen würde, als Weltkulturerbe schützen lassen.