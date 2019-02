Facebook

Der jetzt stattfindende, zweite Gipfel von US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un warf seine Frisuren, äh, Schatten voraus. Ein Coiffeur in Hanoi bot kostenlose Haarschnitte für die mutigsten der Vietnamesen an.



Bei den beiden zur Auswahl stehenden Gratis-Frisuren handelte es sich nämlich um jene von Trump und Kim, dafür will man womöglich auch kein Geld verlangen: Die eine, eine (wie ihr Träger) der Menschheit Rätsel aufgebende, blondierte und geföhnte Provokation. Die andere ein kompromissloser Topfschnitt, seitlich und hinten licht rasiert, der Rest füllig wie Nordkoreas Waffenarsenal: Ein ressourcenschonender Look, zentralsozialistisch gebürstet.



Zu Beginn der Aktion legte Le Tuan Duong 200 Kim-Schneisen – nur fünf wollten indes die Trump-Rampe. Was daran liegen mag, dass in der Zeit nach dem Gipfel doch etwas Erklärungsbedarf entstehen könnte, wenn man als Donald-Lookalike quer durch Hanoi spaziert. Haarig.