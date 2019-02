Facebook

Hetze gehört gestraft – doch manchmal sind Strafen alleine zu wenig. Wer in jenen Echokammern der sozialen Netzwerke zu Hause ist, in denen nur die dumpfen Wutschreie gegen Andersdenkende und Andersartige zu hören sind, wird sie durch Geldbußen kaum wieder verlassen. Schlimmer noch: Er könnte sich noch weiter abschotten von einer Welt, in der man ja scheinbar gar nichts mehr sagen darf.