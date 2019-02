Facebook

Zurück von der weltpolitischen Bühne, auf die sich die Blicke der interessierten Öffentlichkeit in den letzten Tagen richteten, auf eine Tiroler Alm. Dort starb im Sommer 2014 eine deutsche Urlauberin, zu Tode getrampelt von einer Kuh-Herde. Das Urteil, das ein Innsbrucker Richter jetzt im Zivilprozess fällte, wird Langzeitfolgen für die Landwirtschaft und den Tourismus haben; sofern es in den nächsten Instanzen hält. Das Zivilverfahren geht in nächster Instanz an das Oberlandesgericht Innsbruck. Sollte dort wieder berufen werden, muss sich der OGH mit dem Fall beschäftigen. Die Fakten sind weitgehend bekannt, wir haben darüber umfassend berichtet. Der Bauer, dessen Kühe die Frau zu Tode getrampelt hatten, wurde zur Zahlung von Schmerzensgeld und Unterhaltsentgang an den Witwer und den Sohn der Getöteten, sowie der Begräbnis- und Prozesskosten verurteilt. In Summe zu 490.000 Euro.