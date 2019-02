Facebook

Man wird wohl wenig Menschen finden, die sich in ihrer Freizeit an der Mathematik ergötzen. Die schon beim Frühstück zwischen Kipferl und Ei die eine oder andere Bruchrechnung absolvieren. Dabei kann Mathematik so spannend sein. Das denkt sich offenbar auch die Regierung. Die steht nämlich im Verdacht, sich die Statistik Austria einverleiben zu wollen. Wobei, so ganz fern ist man bei Türkis-Blau der Mathematik nicht, denn die beiden Parteien lassen sich ohnehin schwer auseinanderdividieren.