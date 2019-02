Facebook

Mein Freund G. ist das, was man einen Connaisseur nennt. Also ein Kenner, Liebhaber, Fachkundiger in Sachen Essen und Trinken. Ein kundiger Feinschmecker. Er ist feinem Essen zugeneigt und ebenso feinen Weinen, vor allem aus Bordeaux. Während er sich Ersteres einiges kosten lässt, legt er Wert auf die Feststellung, dass er die großen Gewächse aus Frankreich de facto kostenlos genießt.

Das macht G. so: Er kauft stets nur unbestritten gute Jahrgänge. Und zwar jeweils zwei Kisten mit je zwölf Flaschen. Die deponiert er bis zu ihrer Vollreife in einem geeigneten Lager. Ist es dann so weit, hat sich der Preis in der Regel verdoppelt, G. verkauft eine Kiste zurück und genießt die zweite gratis. Diese Wertsteigerung ist nachvollziehbar. Château Lafite, Petrus oder Cheval Blanc sind nicht unbegrenzt lieferbar, bei steigender Nachfrage steigt halt auch der Preis.



In Ö 1 hörte ich neulich einen Weinsammler, der rund 9000 Flaschen hortet. Diese lagern klimageschützt und gegen Diebstahl gesichert irgendwo tief in einem Keller in der Wiener Josefstadt. Ab und zu wird eine geöffnet und getrunken. Der Mann berichtete von einer Rendite besonderer Art. Anfang der Neunzigerjahre habe er Romanée-Conti um 600 Euro pro Flasche gekauft, heute wird sie zu Preisen zwischen 15.000 und 27.000 Euro angeboten. So viel zu den gerade noch fassbaren Weinpreisen. In der Gesellschaft der Superreichen geht es um ganz andere Beträge. So wechselte bei einer Auktion in Genf eine Flasche Cheval Blanc um 350.000 Euro den Besitzer. Es war immerhin eine Imperial Size. Preis pro Glas: 8750 Euro.



Angesichts der Realitäten auf dieser Welt muss man kein Neidhammel sein, um dem Käufer zu wünschen, dass er sich bei jedem Schluck verkutzen möge.