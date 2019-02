Missbrauchsgipfel in Rom

Es ist zwei Jahrzehnte her, dass in den USA das Ausmaß des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen durch Priester erkennbar wurde. Der Kinostreifen Spotlight schildert, wie ein Journalistenteam des „Boston Globe“ die systematische Vertuschung in der Erzdiözese Boston aufdeckte. Im Film wird deutlich, dass sich zur Schuld der Täter und Vertuschenden auch eine den Rest der Gesellschaft betreffende Frage gesellt. Wie viel hätten wir wissen können, wenn wir genau hingesehen hätten? Die Journalisten gestehen sich ein, sie hätten vorher auf den Skandal aufmerksam werden müssen. Sie hatten alle Mittel.