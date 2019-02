Facebook

Reden wir über Katzenvideos. Nein, bitte nicht die Augen verdrehen, nur weil der Hype längst alle Dimensionen sprengt. Und zwar so sehr, dass in den Sozialen Medien recherchierende Außerirdische wohl glauben würden, die wahren Herrscher der Welt müssen Katzen sein. Was diese übrigens sicher bestätigen würden. Nicht umsonst heißt es: „Der Hund denkt: Sie streicheln mich, sie füttern mich, sie müssen Götter sein! Die Katze denkt: Sie streicheln und füttern mich, ich muss Gott sein!“