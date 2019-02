Der russische Präsident droht den USA in der Rede zur Lage der Nation mit russischen Raketen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Routiniert war der Auftritt. Seit 18 Jahren ist Wladimir Putin in Russland an der Macht, gestern hielt er zum 15. Mal eine Rede zur Lage der Nation. Grundtenor: Die soziale Lage ist nicht besonders, doch er, der gute Zar, werde dafür sorgen, dass sie besser wird. Im Übrigen sei Russland eine immer stärker werdende Militärmacht: Erstmals drohte Putin ganz offen, russische Raketen würden, wenn nötig, auch die USA ins Visier nehmen und nicht nur Länder, in denen US-Raketen stationiert sind. Die Nato drohte zurück.