Silberstein in Türkis SPÖ ist empört über ÖVP-Untergriff in Inseratenform

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Halbwertszeit der Kurz’schen Beteuerung, die ÖVP pflege im Umgang mit dem Gegner einen neuen Stil und nehme Abstand von Untergriffen, geht gegen null. Gestern schaltete die ÖVP im Boulevard ein Inserat, das aus der Giftküche von Tal Silberstein stammen könnte. „Österreich ist gegen Atomstrom - nur die SPÖ nicht“, heißt es neben einer überdimensionierten Steckdose in Anspielung auf das rote Nein zum Ökostrom. „Die SPÖ vernichtet tausende Arbeitsplätze.“ In einer Aussendung empört sich SPÖ-Bundesgeschäftsführer Drozda und kündigt juristische Schritte an. Wenn das nicht heuchlerisch ist?

In der Hochphase des Wahlkampfs hatte Silberstein im Auftrag der SPÖ eine Verleumdungskampagne gegen Kurz gestartet. Kurz sprach sich damals sichtlich entrüstet für die Einführung des Straftatbestands „Dirty Campaining“ aus. Naja, nach der SPÖ im Jahr 2017 müsste 2019 die ÖVP Platz auf der Anklagebank nehmen.