Völkerrechtler sind sich weitgehend einig. Die europäischen Staaten stehen in der Pflicht, ihre Staatsbürger – die sich der Terrormiliz IS im Kampf um die Errichtung eines selbst ernannten Kalifats angeschlossen und dabei ein Terrorregime in Irak und Syrien errichtet haben – nach der territorialen Zerschlagung des IS aufzunehmen. US-Präsident Donald Trump hat in einer Mitteilung über Twitter Staaten wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien aufgefordert, 800 in Syrien inhaftierte IS-Kämpfer aufzunehmen. Sein Tweet platze mitten in die Münchner Sicherheitskonferenz und löste eine heftige Debatte aus sowie in der Folge starke Abwehrreaktionen.