Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel befindet sich unbestritten im Spätherbst ihrer Karriere. Seit dem Rückzug als CDU-Vorsitzende und der Ankündigung, nicht mehr als Regierungschefin kandidieren zu wollen, wirkt sie wie befreit von diplomatischer Diktion. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz war das so elementar zu spüren wie nie zuvor. Bei ihrer Kritik an der Außen-, Sicherheits- und Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump beließ sie es nicht bei Andeutungen. Sie hämmerte direkt auf den Mann im Weißen Haus ein, während dessen Tochter im Raum saß und regungslos zuhörte. Kurz vorher hatte Ivanka Trump in einem Tweet auf Deutsch preisgegeben, dass sie beim Treffen mit der Kanzlerin am Vorabend in München „so viel von ihr gelernt“ habe. Was sie nun von Merkel lernen konnte: Zwischen alten Freunden spricht man Tacheles, wenn es nötig ist. Nach Merkels Rede stand unzweifelhaft fest, dass die transatlantischen Beziehungen vor einer Zerreißprobe stehen. Zudem machte die Kanzlerin deutlich, dass sie auf der politischen Bühne als eine der letzten stabilisierenden Faktoren in der globalen Unordnung fehlen wird.