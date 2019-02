Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sehen wir es einmal positiv: Der Vorschlag von Justizminister Josef Moser, auch in Österreich 48-Stunden-Asylverfahren nach Vorbild der Schweiz einzuführen, ist bisher der konstruktivste Reformvorschlag nach dem Mord an einem Asylbeamten in Dornbirn. Je schneller Leute ohne Aussicht darauf, in Österreich bleiben zu dürfen, wieder weg sind, desto besser für alle Beteiligten.