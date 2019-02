Facebook

Geschätzte Leserin, geschätzter Leser!

Wie oft war Henrik Kristoffersen zweiter hinter Marcel Hirscher? Wie oft hat man mit dem Norweger mitgelitten, wenn er vom überragenden Österreicher um Sekundenbruchteile ausgebremst wurde? Deshalb sei ihm die gestrige Goldmedaille im Riesentorlauf bei der Ski-Weltmeisterschaft in Aare von Herzen gegönnt. Auch wenn die Ski-Nation Österreich weiter ohne Gold geblieben ist. Heute und morgen besteht noch die Möglichkeit, den Medaillen-Spiegel zu verbessern. Mit unserem digitalen WM-Spezial sind Sie live dabei.

Die Aufarbeitung der Schluss-Bilanz wird dann noch ein hartes Stück Arbeit für unseren Kollegen Michael Schuen, der in diesen zwei WM-Wochen nahezu rund um die Uhr aus Aare berichtet hat. Unser virtuelles Gold ist ihm sicher!

Neue Suffragetten braucht das Land!

Ewige Zweite in der Politik sind die Frauen. Heute vor 100 Jahren durften sie in Österreich erstmals wählen. Hundert Jahre später sind die Frauen in der Politik noch immer unterrepräsentiert, obwohl sie die Mehrheit der wahlberechtigten Österreicher stellen. In den Führungsebenen der Wirtschaft ist es nicht anders. Ohne Quotenregelungen bei der Besetzung von Positionen und Reißverschlussprinzip bei Kandidatenlisten wird sich so schnell nichts ändern. Wir wissen, leidenschaftlich diskutierte Themen. Und wir kennen alle Gegenargumente, sie wurden über die Jahrzehnte ermüdend ausgetauscht. Neue Suffragetten braucht das Land!

Neben verpflichtender Quotenregelungen wäre auch die Koppelung der Parteienförderung an einen Geschlechter-Schlüssel bei der Besetzung von Mandaten ein wirksames Instrument, mehr Frauen auf allen politischen Ebenen zu verankern. Frauenherz-erfrischend unser heutiges Interview mit Ex-ÖVP-Frauenministerin Maria Rauch-Kallat. Sie hält es für Politikerinnen "wichtiger, gefürchtet als geliebt zu werden".

Eine, die als Politikerin vor allem von den Männern nicht geliebt wurde, sondern sich die größten Unsäglichkeiten gefallen lassen musste, war Johanna Dohnal, von Bruno Kreisky zuerst zur Frauen-Staatssekretärin und dann zur Frauen-Ministerin berufen. Sie wäre am 14. Februar, am Valentinstag, 80 Jahre alt geworden. Der Österreichische Frauenring, die überparteiliche und überkonfessionelle Dachorganisation von mehr als 40 Frauenvereinen, sieht den 80. Geburtstag Dohnals "im Zeichen des Rückschrittes". Kein schmeichelnder Befund für Österreich im Jahr 2019.

Angenehmes Wochenende

Antonia Gössinger

